Sacchi di rifiuti dispersi nel Lavello. Lorenzini promette la battaglia

È caccia agli autori della discarica abusiva comparsa nei giorni scorsi al Lavello. Centinaia di sacchi neri che saranno aperti uno a uno per trovare l’autore del reato ambientale. Lo annuncia l’assessore all’ambiente Moreno Lorenzini. "Comune e Nausicaa interverranno nei prossimi giorni per rimuovere la discarica abusiva che si è creata alla foce del torrente – spiega Lorenzini –. Sono previsti accertamenti per identificare i responsabili degli abbandoni. Siamo davanti a una situazione grave, a una discarica abusiva di importanti dimensioni e ci stiamo adoperando per rimuoverla prima possibile, recuperando il differenziabile, per avviarlo alle filiere del riciclo. Di fronte a uno spettacolo del genere credo sia importante sottolineare come non si stia parlando di semplice inciviltà o maleducazione – aggiunge Lorenzini –, ma di qualcosa di più complesso e strutturale che può persino rientrare tra i reati ambientali. La rimozione di questa discarica così com’è costerebbe a tutta la collettività non solo diverse decine di migliaia di euro, ma comporterebbe anche costi in termini di aggravio dell’ecotassa e di perdita di punti percentuali sui dati della raccolta differenziata a danno della collettività. È per questo che apriremo i contenitori uno per uno, alla ricerca di elementi identificativi.

In questo modo potremo individuare chi ha pensato di aggirare ogni regolamento, trasformando una parte di territorio comunale in una discarica abusiva e presentargli il conto". Sul caso interviene anche Andrea Tosi, il capogruppo della Lega in consiglio comunale. "Più volte sollecitato dai residenti assieme al consigliere Frugoli mi sono occupato del problema segnalando alla sindaca Arrighi e alla sua giunta il problema – scrive Tosi –, anche con due interrogazioni in consiglio comunale e richiesta di sopralluogo, ma i fatti dimostrano un totale disinteresse da parte dell’amministrazione. Fa specie come il Pd e le altre forze di maggioranza parlino sempre di ambiente e tutela ambientale, ma non dicano una parola di fronte alla vergognosa situazione da anni. Montagne di rifiuti abusive mai viste prima nei nostri territori. La sindaca apra gli occhi perché così non si può più andare avanti, ne va della salute dei concittadini".