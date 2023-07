Sacchetti fuori dai bidoni "Maggior senso civico"

di Daniele Rosi

Cassonetti che straboccano oltre ogni limite, miasmi che salgono dai rifiuti soprattutto nelle giornate di caldo intenso, e decoro urbano totalmente assente. Un quadro sempre più frequente che capita spesso di vedere passando semplicemente con l’auto o a piedi davanti alle aree dei cassonetti di raccolta rifiuti. Una situazione denunciata in commissione anche dal direttore generale di Nausicaa Lucia Venuti, e dall’assessore Moreno Lorenzini, che si sono appellati per un maggior senso civico della cittadinanza. Atteggiamento poco rispettoso che comporta anche un grave danno alle casse comunali, costrette ad intervenire per rimediare alla situazione e andando così a togliere risorse che potrebbero essere reinvestite su altri problemi.

Lo spunto è stato lanciato grazie a una fotografia, mostrata in commissione da Lucia Venuti, e scattata ieri mattina davanti alla sede di Nausicaa, in cui si vedono i bidoni stracolmi di ogni genere di rifiuto o imballaggio, ben oltre il limite consentito. "E’ importante mettere in campo qualsiasi tipo di politica ambientale e di gestione rifiuti – ha spiegato Lorenzini – ma se poi manca senso civico, tutto diventa più difficile. Costa quasi 180mila euro l’anno andare a prendere i rifiuti fuori dai cassonetti, perché devono essere conferiti come indefferenziati. Questo atteggiamento è un peccato, perché si tratta di cifre che se risparmiate potrebbero essere messe in campo in altre situazioni come risorse per lo spazzamento o il decoro urbano".

Durante l’illustrazione in commissione, spazio anche al nuovo centro di raccolta rifiuti che dovrebbe sorgere nella località di Anderlino. Una scelta dettata dal rispetto delle normative, che prevedono in media un centro di raccolta ogni 15mila abitanti. "Dobbiamo avvicinarci agli standard richiesti da RetiAmbiente e dal regolamento vigente – prosegue il direttore – e per quanto riguarda i centri di raccolta, considerata la media per abitanti, noi siamo effettivamente un po’ indietro, con un solo centro. Abbiamo quindi individuato l’area di Anderlino, che è già di proprietà del Comune". In quell’area attualmente c’è anche una parte dedicata al parcheggio degli scuolabus, che potrebbero poi essere trasferiti in un’altra zona di pertinenza di Nausicaa, trasformando Anderlino in una ricicleria con degli standard di automatizzazione elevati.

Nel centro di raccolta sarà sempre presente una persona di Nausicaa per controllare gli accessi. "Sappiamo che quell’area presenta anche altri tipi di criticità – ha aggiunto l’assessore Moreno Lorenzini – ma per adesso, dovendo rispettare i dettami del Pnrr che sono sempre molto rigidi, sarà un intervento progettuale solo per una parte di Anderlino. Andrà poi fatto un ragionamento anche sulla zona nel suo complesso".