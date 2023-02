Saccheggiavano le ville in Versilia Sgominata banda di ladri massesi

Hanno messo a soqquadro la Versilia per un’estate, saccheggiando una quindicina di ville assicurandosi un bottino stimato di oltre 300 mila euro fra oggetti d’oro, orologi di marca, vestiti firmati e costosissime valigie. Forse pensavano di farla franca, ma non potevano immaginare che le loro mosse venivano minuziosamente seguite dagli investigatori della polizia. E così ieri mattina all’alba è scattato il blitz che ha portato in carcere due albanesi residenti in provincia di Massa di 34 e 44 anni. E’ il frutto di mesi e mesi di indagini (tradizionali e tecnologiche) avviate nel giugno dello scorso anno dalla Questura di Lucca insieme ai commissariati di Viareggio e Forte dei Marmi sotto il coordinamento della Procura di Lucca. I furti avvenivano sistematicamente di notte mentre gli ospiti delle ville per lo più affittate a turisti stranieri. I primio sono stati commessi a Camaiore e Pietrasanta. Poi il loro raggio d’azione si è esteso a Massarosa, Seravezza, Forte dei Marmi e anche Lucca.. Una prima svolta nelle indagini si è avuta dopo che in occasione di uno di questi furti, è stata rubata un’Audi Q3 Sportback nera con i vetri oscurati. Infatti, attraverso i lettori targhe dei comuni della Versilia, emergeva che...