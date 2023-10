"Ruote nella Storia a Massa Carrara: Visita all'Ospedale del Cuore"

Il prestigioso raduno “Ruote nella storia“, dedicato alle vetture d’epoca – voluto e promosso da ACI Storico con Automobile Club d’Italia – farà tappa al Palazzo Ducale, Marina di Massa e anche La Spezia domani. Momenti significativi dell’evento realizzato col supporto dell’Automobile Club di Massa Carrara, presieduto da Fabrizio Panesi e diretto da Luca Sangiorgio, saranno la visita in mattinata all’Ospedale del cuore di Massa con saluto ai bambini degenti. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Massa e Carrara e della Provincia, oltre al sostegno del Rotary Club.

"L’appuntamento di “Ruote nella storia“ dell’Automobile Club Massa Carrara quest’anno partirà da Carrara, piazza 2 Giugno - ha detto Sangiorgio - successivamente gli equipaggi si dirigeranno all’Ospedale del cuore dove ci sarà una sosta per consentire ai degenti di ammirare i veicoli d’epoca, con la consegna di alcuni gadget di ricordo ai bambini presenti in corsia. Poi le macchine giungeranno a Massa dove sarà possibile effettuare una visita guidata a Palazzo Ducale". Un luogo quest’ultimo che ha origine nei primi del ‘500 e la cui sistemazione definitiva si ebbe nel ‘700, per volere della principessa romana Teresa Pamphilj moglie di Carlo II, ad opera di Alessandro Bergamini. Circondati dalle bellezze di questo monumento storico, i partecipanti a “Ruote nella storia“ riceveranno anche il saluto del Prefetto. Un viaggio interessante che a La Spezia si coniugherà ai festeggiamenti dei 100 anni dell’Aeronautica Militare e che culminerà per gli equipaggi partecipanti nella visita guidata all’Istituto U. Maddalena.

Diverse le vetture attese e – solo per citarne alcune – saranno presenti anche una Lancia Augusta del 1935, una Lancia Aurelia B20 del 1958 in arrivo dalla Svizzera, una Triumph Spitfire del 1966, una Fiat 1400 Spider e una Alfa Romeo Giulietta Spider del 1960.