Runnerini da copertina. Record di risultati utili

Runnerini Doc Afaph inarrestabili. Un weekend intenso per la compagine dei coach Vittoria Bertelloni e Riccardo Lazzarotti, immancabili supporter dei loro atleti. Dopo un sabato all’insegna della polisportività a Luni dalla Proavis Castelnuovo Magra in cui ogni partecipante provava a rotazione atletica, calcio e spartan, coi Runnerini per un progetto benefico a favore dell’ospedale pediatrico Gaslini, il team è sceso in campo a Camaiore nella Corsa storica dei Frati.

A difendere i colori dell’Afaph ci hanno pensato alcuni elementi del settore giovanile che si sono confrontati con gli avversari dell’Atletica Camaiore. Due i tracciati: 500 m per esordienti e 1000 m circa per i ragazzi. Il percorso, con saliscendi stradali tecnicamente validi, non hanno impedito ai Runnerini di mettersi in luce, Oro meritatissimo per il classe 2015 Lorenzo Grazzini, reduce dall’argento a Borgo a Buggiano, acciuffa il gradino più alto, Secondo posto dieci e lode per Tito Mosti, ormai una conferma per i colori sociali. Terzo un tenace Diego Bonini che prosegue la sua crescita sportiva. Chiude quarto il più piccolo (2019) Luca Lazzarotti che non cede di un passo e completa la prova con passo deciso,

Tra i ragazzi, un tostissimo Francesco Lazzarotti, di recente in luce tra pista Fidal, corse in montagna e strada, si piazza terzo con un bel ritmo e passo, In campo maschile performance encomiabile per lo ‘stambecco di Castagnara’ Guerrino Grilli. Dopo l’ottima prova nel trail del Mugello, ha corso a Camaiore. Su 12,7 km misti tra asfalto, sterrato, bosco con 450 m di dislivello, ha tenuto un passo da 3’30/3’40 per i primi tre chilometri. Nelle salite di montagna, ha superato alcuni rivali ed ha chiuso 11° assoluto e secondo tra i veterani. Prestp sarà in scena nel GT9 a giugno. L’evento del sabato, assieme ad altre manifestazioni, ha lo scopo di raccogliere fondi per Gaslini che è portato avanti da anni dalla Proavis del presidente Baldini . Anche durante la 1° Fonteviva Run 3° Trofeo del sole Memorial Magni e Doria (organizzata da Afaph) del 6 luglio, gara inserita nel Trofeo Corrilunigiana e valida per la qualificazione ai nazionali di corsa su strada Csi, ci sarà una raccolta fondi per l’ospedale per bambini di Genova.