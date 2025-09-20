Runner... in vetta . Cultura e sostenibilità in gara con la Skyrace

Dopo l’edizione zero a inviti lo scorso anno la “Lunigiana Skyrace” apre al pubblico e raddoppia: alla gara di 45 km con 2.500 metri di dislivello si aggiunge una prova da 24 km con 1.200 metri di dislivello. Obiettivo della competizione podistica di alta montagna è raccontare il territorio attraverso un gesto sportivo estremo. E sarà un evento speciale quello del week end dal 25 al 27 settembre a Fivizzano, fatto di sport, cultura e sostenibilità. Il fine settimana si aprirà giovedì 25 alle 18, con l’inaugurazione della mostra “(un)Spleen” nel Palazzo Cojari a Fivizzano, curata da Bianca Catalano e con opere dell’artista Daniela Di Lullo, ideatrice del pettorale di gara di quest’anno. Venerdì, sempre alle 18, la Pieve di San Paolo a Vendaso ospiterà “L’ Zént d’la Montagna”, gente di montagna nel dialetto fivizzanese: la presentazione della gara si intreccerà a momenti di spettacolo, con l’apertura affidata a Giovanni Lindo Ferretti, cantautore, scrittore e voce profonda dell’Appennino. Sabato 27 sarà il grande giorno delle corse, con centinaia di atleti impegnati sui due percorsi, accompagnati da ospiti e interviste curate da Radio A – la radio della Lunigiana, che seguirà l’evento in diretta.

La manifestazione ha alle spalle un anno di impegno degli organizzatori, che hanno lavorato non solo per dare vita a una gara di alto livello, ma anche per prendersi cura del territorio, con importanti interventi di manutenzione dei sentieri e con l’acquisto di crediti di sostenibilità del Parco Nazionale e della Riserva di Biosfera Appennino Tosco Emiliano. La “Skyrace” è organizzata da Lunigiana Outdoor Asd con la collaborazione del Comune di Fivizzano, Unione dei Comuni e Cai di Fivizzano. Fondamentale il sostegno alla sicurezza di Protezione Civile e Pubblica Assistenza di Fivizzano, Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, Carabinieri Forestali e Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. La manifestazione gode del patrocinio del Parco dell’Appennino, Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, Coni Toscana, Comuni di Fivizzano e Ventasso, e del contributo di Parco, Regione Toscana e Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara.

A.B.