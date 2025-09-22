I rumori del porto di Carrara. I residenti protestano e vanno in Procura

Carrara, 23 settembre 2025 – I rumori del lavoro notturno nel porto di Marina di Carrara rubano il sonno ai residenti, in particolare di quelli che abitano di fronte alla banchina Buscaiol. Un disagio già segnalato via pec a tutti gli enti interessati e a Grendi, l’azienda marittima che secondo i residenti causa i rumori. Dalla protesta dei residenti è scattata una denuncia penale che è stat depositata in Procura per disturbo della quiete publica e superamento dei decibel.

“Hanno tolto i camion da Carrara per metterli a Marina”, dicono in coro questi residenti, che aggiungono “il traffico e le lavorazioni portuali in orario notturno rendono impossibile il riposo anche con le finestre chiuse. Le navi in attracco alla banchina Buscaiol rimangono in sosta con i motori accesi - proseguono i cittadini -, il cui rumore si somma al rumore del carico e dello scarico dei container e dei muletti, ma anche a quello continuo dei generatori di terra nella zona antistante via Firenze.

Un disturbo che talvolta avviene anche nel fine settimana. L’incremento dell’attività portuale sta creando una situazione di pericolo per la salute e l’incolumità degli abitanti della zona - vanno avanti i residenti -, che sono esposti non soltanto ad inquinamento acustico, ma anche atmosferico, con polveri grasse e sottili che inevitabilmente vengono respirate. Per tutti questi motivi richiediamo agli operatori ed alle autorità preposte di effettuare tutti gli interventi necessari ed utili per eliminare le situazioni di grave pericolo per la salute psicofisica dei cittadini - concludono i residenti delle abitazioni che fronteggiano il porto -, che l’incremento dell’attività portuale così come sviluppata ha e sta creando, ben consapevoli che occorra contemperare anche un interesse economico che tuttavia non può essere privilegiato a discapito della salute dei cittadini”.