Ruggeri presidente, il nuovo vice è Varese. Chi sono i consiglieri

Si è svolta nella mattinata di domenica scorsa l’assemblea dell’associazione Fir Ser Radio Cb Odv di Podenzana per votare il nuovo consiglio direttivo che resterà in carica per i prossimi 3 anni. I volontari al voto hanno scelto diversi giovani che si sono messi a disposizione della comunità. E’ stato confermato il presidente uscente, ovvero Alessandro Ruggeri; il vicepresidente è invece Mattia Varese, la segretaria Rebecca Catalano, tesoriere Nicole Tovani, consiglieri: Alice Baldassini, Gabriele Ruggeri, Luca Ruggeri. Il presidente ha ringraziato tutti i componenti dell’assemblea, augurando buon lavoro al nuovo consiglio direttivo. L’associazione Fir Ser Radio Cb Odv si è particolarmente distinta in funzione di Protezione Civile, inviando i propri volontari lo scorso anno che hanno prestato soccorso alla popolazione della città di Faenza durante la drammatica alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna, dove sono morte numerose persone e si sono avuti danni incalcolabili.