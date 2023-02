Rugby, una lunga storia vincente Ex e nuovi insieme per i 40 anni

La festa si è trasformata in vittoria per il Lunigiana Rugby Farafulla che ha battuto il Barbarossa Lodi per 23 a 12 sul campo di Groppoli a Mulazzo. Una partita importante che segnava il suo anniversario: il quarantesimo anno di attività della società lunigianese. In campo sono scese le due formazioni, per la prima giornata di ritorno. La società sportiva Lunigiana Rugby infatti ha da poco compiuto 40 anni di attività, la prima partita non ufficiale era stata giocata sul campo di Villafranca il 16 gennaio 1983, in una domenica mattina fredda, contro la squadra del Rugby Novara che si era prestata a scendere in Lunigiana per una sorta di primo test.

Quale modo migliore di festeggiare l’anniversario, se non una partita? Il campo di Groppoli era in festa, numerosi giocatori di qualche anno fa sono arrivati ad applaudire i nuovi atleti. C’erano Alberto Guidotti, Carlo Ferrari, originario di Filattiera, arrivato da Roma apposta per il match, Michele Piteo, Pierluigi Simonini, per l’occasione con la prima maglia ufficiale del Lunigiana Rugby, Claudio Baldini, Mauro Sforza, Pierluigi Buttini, un tempo vice presidente della squadra. Hanno tutti tifato il nuovo gruppo che si è fatto valere, grazie soprattutto alla guida di Filippo Pedinotti e di Malcom Gervastri, che tanto si impegnano per mantenere uniti i ragazzi.

Alla fine un abbraccio fra le due squadre e festeggiamenti a bordo campo da parte anche dei calciatori gemellati del Farafulla Calcio. A bordo campo anche il sindaco di Mulazzo Claudio Novoa e il sindaco di Villafranca Filippo Bellesi, giocatore in alcuni campionati, anni fa. Adesso la squadra conta circa 25 giocatori, la maggior parte ventenni. Il prossimo appuntamento agonistico sarà domenica a Milano. La partita è stata anche un’ottima occasione per acquistare un calendario con le foto di tutte le formazioni, dal 1983 a oggi, con l’elenco delle presenze di tutti gli sportivi del passato e del presente. Un ricordo gradito da quanti sono da sempre legati al gruppo.

Monica Leoncini