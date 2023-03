Ruderi e sterpaglie in zona Conca Valesi: "Una ferita da rimarginare"

Sono trascorsi 78 anni (8 febbraio 1945) dal bombardamento della città. Via Dante e piazza Aranci furono distrutte, alla Conca il crollo fu tremendo, una intera famiglia rimase sotto le macerie, due giovani fratelli poco più che adolescenti persero la vita con i genitori che non furono più trovati, dilaniati dallo scoppio. Gli abitanti della piazza e i cittadini si fermano, ogni tanto, davanti alla recinzione dell’area per un doveroso ricordo. I palazzi di via Dante e piazza Aranci furono ricostruiti, mentre l’area della Conca è rimasta così piena di ruderi e sterpaglie. "Nessuna amministrazione, compresa quella di Persiani – afferma Cesare Valesi di Sinistra Italiana – è stata capace di mettere insieme le proprietà dell’area, dando tutte le agevolazioni per fare ricostruire, togliendo anche una ferita dal cuore del centro storico".