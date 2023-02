Rubinetti senz’acqua per lavori

Martedì 28 saranno effettuati lavori di manutenzione sull’acquedotto servente Via Talavorno, Via Cravilla, Via Borgo Vecchio, Via del Fossone, Via del Molino, Via delle Polle, Via San Benedetto e zone limitrofe del Comune di Mulazzo. E così quel giorno, dalle 9 alle 12:30 e comunque sino al termine dei lavori, si potranno verificare momenti di sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile eo abbassamenti della pressione di rete nelle zone interessate all’intervento. Saranno interessati in tutto circa 177 utenti del territorio di Mulazzo.