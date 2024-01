Rubinetti a secco ad Avenza

Proseguono i lavori di manutenzione sulla rete idrica con interventi straordinari previsti per le giornate di domenica e lunedì. Per Avenza sono previste dieci ore di rubinetti a secco. Dopo i lavori di manutenzione straordinaria effettuati nelle giornate di ieri e di oggi a Marina di Carrara in via Capitano Michele Fiorillo, via Muttini e via Lunense, che hanno interessato centinaia di famiglie, i lavori sulla rete idrica si spostano ad Avenza. I rubinetti saranno a secco dalle 16 di domenica fino alle 2 di notte di lunedì, o comunque fino al termine dei lavori previsti da Gaia Spa. Stavolta la sospensione del servizio idrico riguarda la zona di Avenza compresa tra via Covetta, via dei Corsi, via Arezzo, via Grosseto e via Pistoia. Gaia Spa nello scusarsi con gli utenti per il disagio, avvisa che a conclusione dei lavori e nelle ore immediatamente successive potrebbero verificarsi fenomeni transitori di torbidità, che si esauriranno lasciando scorrere l’acqua dai rubinetti delle utenze interessate per pochi minuti. I lavori previsti potranno essere prorogati nei giorni successivi in caso di eventi atmosferici avversi che dovessero rallentare l’esecuzione degl interventi.