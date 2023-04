Rubava al Brico Center Arrestato un 50enne

I carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Massa, nel quadro dei servizi pianificati per il contrasto ai furti presso esercizi commerciali, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 52 anni sorpreso a rubare all’interno del Brico Center di Massa. L’uomo aveva abilmente occultato all’interno del suo zaino della merce per un valore di circa 50 euro. Una volta superata la barriera delle casse, però, l’uomo è stato fermato dalla vigilanza interna del negozio che ha avvertito i carabinieri. I militari lo hanno perquisito trovandogli addosso un coltello e un taglierino. L’uomo, che percepisce il reddito di cittadinanza, dopo aver restituito la merce rubata, è stato tratto in arresto per il furto e denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Ieri si è celebrato il rito direttissimo in cui è stato convalidato l’arresto.