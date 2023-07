Rubata a Carrara l'opera di Siani, "Rigetto" una provocazione su valore del marmo

Rubata l’opera dello scultore Francesco Siani. La scultura ‘Rigetto’, una delle tante performance provocazioni dell’artista sul valore del marmo e delle montagne, era stata appoggiata al muro del palazzo della Fondazione cassa di Risparmio davanti all’Accademia, ma neppure il tempo di posizionarla che qualcuno l’ha portata via. Siani si è già rivolto alle forze dell’ordine, nella speranza che l’opera in vetroresina venga ritracciata. L’opera rappresentava un uomo appoggiato al muro e ai suoi piedi un vomito di pezzi di marmo. "Cosa provoca nel nostro corpo la reazione di vomito? Diversi possono essere i fattori scatenanti – spiega Siani – fra questi i postumi di una grande abbuffata, una mangiata colossale, che fa fuori tutto il cibo disponibile però, molto spesso produce la stessa reazione non solo in chi mangia troppo ma anche in chi, impotente guarda e altro non ha nello stomaco se non la propria bile. Anche il mancato riconoscimento del proprio lavoro, dell’anima stessa trasferita in esso, così dopo aver ingoiato la materia marmo per anni, non resta altro che espellere tutto questo attraverso il vomito che crea, comunque, un’opera d’arte ormai liquefatta. Questo dovrebbe far riflettere sulla mancanza di rispetto verso questo materiale e chi vive del e nel suo amore".