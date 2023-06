Rubano soldi e gioielli a un’anziana Coppia di truffatori svuota la casa

Non c’è niente di più odioso dei furti e dei cattivi comportamenti a danno di persone inermi e che hanno meno strumenti per difendersi rispetto ad altre. Ma i malviventi sono sempre in attività e ogni giorno si ingegnano per trovare modi nuovi di carpire la buona fede soprattutto degli anziani.

In questo caso, i fatti si sono svolti nel Comune di Tresana, dove una coppia di sconosciuti – accampando fantasiose scuse – è riuscita a ingannare una pensionata, entrando nella sua abitazione e derubandola. Non è una novità che le forze dell’ordine, da svariati anni ormai, istituiscano un autentico calendario di incontri con la “terza età“, quella parte più anziana della gente delle varie borgate alle quali vanno a insegnare le tecniche per difendersi da truffatori e malintenzionati. Questi ultimi, infatti, costantemente si spingono anche nei nostri paesi più lontani, nei luoghi più reconditi, allo scopo di carpire la buona fede di queste persone e cercare di impadronirsi dei loro averi. Non c’è comandante di stazione dei carabinieri, infatti, che periodicamente non faccia riunioni con pensionati e comunque con persone in là con gli anni, nel proprio territorio di competenza, per raccomandarsi con gli interessati affinchè imparino a restare sordi di fronte alle lusinghe proposte da vari sconosciuti che si presentano davanti l’uscio di casa.

L’ultima vicenda di questo genere, è accaduta qualche giorno fa nei pressi della piccola realtà di campagna di Corneda, in Comune di Tresana, dove una pensionata ultrasettantenne vicino alla sua abitazione, si è trovata di fronte due giovani sconosciuti. A quanto pare, persone con modi gentili che accampando scuse sarebbero riusciti a farsi ammettere nella casa dell’anziana. Il marito della signora in quel frangente era assente e – a quanto risulterebbe – mentre uno dei giovani continuava a intrattenere, parlando delle cose più svariate, la pensionata, il complice non visto rovistava in casa dove sarebbe riuscito a impadronirsi di una certa somma di denaro e pure di qualche ricordo in oro.

Per l’ennesima volta, le autorità preposte si raccomandano nella maniera più assoluta di non fare assolutamente entrare gli sconosciuti nelle proprie case e anzi di fronte a movimenti di persone e mezzi sospetti, di telefonare prontamente al numero di soccorso pubblico 112.

Roberto Oligeri