Rubano anche i sassi sulla tomba "Bisogna mettere le telecamere"

I ladri nei cimiteri rubano da anni. Prima i fiori più belli, poi il rame. Ma nessuno si era mai spinto a rubare i sassolini bianchi... A raccontare questa storia di “miseria morale“ è Filippo Menconi. In una lettera il lettore racconta che "il fioraio Giuseppe, del cimitero di Mirteto, la settimana scorsa ha messo, dietro pagamento, 3 sacchi di sassolini bianchi alla tomba di mia suocera. Purtroppo, venerdì scorso mi sono accorto che i sassolini non c’erano più! Qualcuno ha osato rubarli. Questo gesto irrispettoso ha infranto il legame che avevo con lei e mi ha lasciato con un senso di profonda tristezza e rabbia. Scoprire che qualcuno aveva rubato i sassolini dalla tomba è stato devastante. La mancanza di rispetto verso i luoghi di sepoltura è un problema serio. È importante rispettare il dolore delle persone. Ho saputo che non sono l’unico ad aver subito un furto, ma attraverso la mia esperienza desidero sensibilizzare le persone sulla necessità di mostrare amore verso gli altri. La perdita di un caro è un momento di grande tristezza e il rispetto verso la sua memoria dovrebbe essere un dovere di tutti. Spero che la mia storia possa portare una maggiore consapevolezza sul rispetto dei luoghi di sepoltura. Lavoriamo insieme per creare una società più compassionevole. Faccio appello alle autorità affinché sia installato un sistema di videosorveglianza in quest’area di sepoltura per evitare che anche altri debbano subire il dolore di vedere i loro tributi rubati o vandalizzati. Questo sistema - conclude Filippo - potrebbe dissuadere i comportamenti irrispettosi e consentire di identificare chi si rende colpevole di tali atti. Chiedo a coloro che condividono la mia preoccupazione di unirsi in questa richiesta affinché le memorie dei nostri cari possano essere rispettate e protette".