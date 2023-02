Ruba un portafogli con 300 euro Arrestata e condannata a 6 mesi

Arrestata in flagranza di reato una giovane donna di origine rumena dopo che aveva rubato il portafoglio al titolare di un negozio di alimentari nella zona di Mirteto.

Sono stati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Massa, nel quadro dei servizi pianificati per il contrasto ai furti presso esercizi commerciali, a trarla in arresto. La giovane si è impossessata del portafoglio dell’uomo con un gesto fulmineo, ad ogni modo quest’ultima – una volta accortasi di quel che era accaduto – ha subito allertato gli uomini dell’Arma i quali, prontamente giunti sul posto, hanno rintracciato nelle immediate vicinanze del negozio la giovane rumena che è stata trovata in possesso del portafoglio sottratto poco prima al negoziante. Dopo averla accompagnata in caserma, i militari hanno poi formalizzato l’arresto della giovane straniera per furto aggravato e per la detenzione di due coltelli, in violazione alla legge 1101975.

La stessa, dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura di Massa, veniva sottoposta agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima, a seguito del quale l’indagata è stata condannata a sei mesi di reclusione. Il portafoglio conteneva la somma di 300 euro, un bancomat e altri documenti: è stato infine restituito al legittimo proprietario.