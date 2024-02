Tenta di rubare all’interno di una scuola, scoperto e fermato dai carabinieri

Villafranca in Lunigiana (Massa Carrara), 15 febbraio 2024 – Ha tentato di introdursi all’interno di un liceo a Villafranca in Lunigiana, ma è stato colto in flagrante e arrestato dai carabinieri. L’uomo, con in mano gli attrezzi da scasso – un cacciavite e una cesoia – è stato scoperto mentre tentava di forzare la porta di ingresso.

L’indagine è scattata nei giorni scorsi: l’uomo, italiano di 59 anni e residente in zona, era stato visto nella serata di venerdì aggirarsi davanti alla scuola. Così i carabinieri si sono appostati per vedere cosa facesse. Sono bastati pochi minuti per vederlo forzare la porta d’ingresso dell’istituto scolastico: immediato l’intervento dei militari che lo hanno bloccato dichiarandolo in stato di arresto: l’uomo non ha opposto alcuna resistenza.

Da segnalare che negli ultimi mesi il liceo è stato oggetto di alcuni furti, con l’obiettivo di rubare i pochi euro custoditi all’interno delle macchinette, usate da professori e studenti, per prelevare bevande e snack. Fatti ancora oggetto di indagini da parte dei militari. Ben più gravi sono i danni arrecati alla struttura scolastica, nel corso di questi furti, dai ladri.