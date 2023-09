Ruba Assegni per 5mila Euro a Massa Carrara: Condannato a 8 Mesi di Carcere

Si era impossessato di cinque assegni per un totale di circa 5mila euro e li aveva incassati senza averne diritto. L’uomo, un 50enne difeso dalla legale Elena Monaci è stato condannato a 8 mesi con una provvisionale di 5mila euro dal giudice Carlo Mattugini. L’uomo era finito sotto processo per il reato di furto in abitazione. Secondo le indagini coordinate dalla Procura, il 50enne aveva approfittato del possesso delle chiavi di casa delle vittima per introdursi nell’abitazione senza consenso di quest’ultima e di aver fatto sparire gli assegni.

La donna è titolare di uno stabilimento balneare e quelli assegni erano il profitto della sua attività imprenditoriale, ma non c’era sull’assegno il suo nome. L’uomo ha pensato bene quindi di rubarli e di incassarli a suo nome. Nello specifico si parla di un assegno che l’uomo avrebbe preso del valore di 450 euro e l’avrebbe successivamente incassato. In un altro momento avrebbe preso un altro profitto dell’attività balneare per un totale di 1850 euro, poi di altri 500 euro pagati da un altro cliente della donna, di nuovo 1850 euro pagati da un nuovo cliente e infine di un altro pagamento dello stesso valore. La donna deteneva questi assegni nascosti in cantina.

L’allarme sarebbe scattato una volta che la donna, vedendo l’assenza di questi assegni, si sarebbe rivolta alle forze dell’ordine per denunciare il furto. Le indagini degli investigatori sono andate avanti per alcuni mesi prima di risalire all’uomo che è stato rinviato a giudizio e poi condannato per il furto in abitazione. La donna si è costituita parte civile ed era difesa dalla legale Carolina Tonini.