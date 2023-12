Rsa di Fossone, botta e risposta tra Asl e Manuel-Amorese di Fdi

Fratelli d’Italia torna sulla questione della Rsa di Fossone parlando di "inaffidabilità della Asl". A dirlo sono il consigliere comunale Massimiliano Manuel e l’onorevole Alessandro Amorese, che da mesi stanno monitorando l’andamento dei lavori alla Rsa che dovrà ospitare le cure intermedie. Manuel e Amorese insistono sul fatto che i lavori siano fermi, e nonostante l’Asl smentisca. Solo la presenza di un furgone, per Manuel "non è indice di lavori in corso". "La notizia che solo lo scorso 11 novembre la Asl avrebbe deliberato una variante in corso d’opera per attuare una serie di modifiche e interventi imprevisti sulla struttura lascia senza parole. Cosa ha fatto l’ingegner Simoncini dallo scorso maggio, quando a seguito dei verbali dei vigili del fuoco l’Asl aveva presentato il piano del trasferimento delle cure intermedie a Fossone. Non corrisponde al vero che per il motivo della variante i lavori sono stati sospesi, perché come più volte verificato il cantiere è sempre rimasto chiuso da mesi".

E ieri c’è stato il tavolo tra Asl, Regione, Comune. "Le cure intermedie –fa sapere Asl – rimarranno al Monoblocco fino al termine dei lavori nella Rsa di Fossone, che dovrebbero concludersi entro marzo, vista la comunicazione della ditta produttrice dei monta lettighe che ha rassicurato sui tempi di consegna previsti per i primi mesi del 2024. L’ufficio tecnico ha anche confermato che il cantiere sul completamento della Rsa di Fossone non è mai stato interrotto e va quindi avanti in maniera regolare. Nel corso della riunione è stato fissato il periodo in cui si trasferirà l’oncologia, che dovrebbe avvenire nella seconda metà di dicembre e, comunque, entro il 20".