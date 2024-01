“RPhotoExhibition“, su il sipario

La scuola Don Lorenzo Milani di Marina di Massa si prepara ad ospitare alle 16 l’inaugurazione della mostra fotografica “RPhotoExhibition 2023”, frutto del concorso “Dal riciclo all’economia ciRcolaRe”. Mostra e concorso sono realizzate da Media Steel e dal “Gruppo fotografico Slow Photo”, seguendo i principi delle cosiddette “5 R”: Riciclare, Riusare, Ridurre, Recuperare, Raccogliere. Interverranno Marco Corbelli di Media Steel, Francesco Nobile di Slow Photo e la dirigente scolastica Sonia Casaburo. Scopo del concorso è promuovere e sostenere un’economia che non spreca rifiuti ma che, in modo circolare, passa dal recupero al riuso per divenire nuovamente fonte di lavoro e di benessere ambientale e sociale. Durante il pomeriggio open day per illustrare l’offerta formativa dell’Istituto ed effettuare le iscrizioni alle scuole di Infanzia, Primaria e Secondaria.