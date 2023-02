Rossetti attacca Crudeli "È inadatta al suo ruolo"

Fa discutere il no della vice sindaca e assessore al Sociale Roberta Crudeli alla proposta della consigliera Maria Mattei di rivedere la commissione comunale alle Pari opportunità ‘Progetto Donna’, ormai vecchia di 25 anni e renderla al passo con i tempi. Sulla questione interviene Alice Rossetti, la coordinatrice regionale di Italia viva, "Sono pienamente d’accordo con la consigliera Mattei – scrive – è il momento di dare una svolta alla commissione pari opportunità e di essere al passo con i tempi. Con che coraggio Crudeli può sostenere che alla luce del mutamento sociale, non sia necessario riportare delle modifiche. Questo è sintomo di non avere minimante contezza di quello di cui si parla e di non essere all’altezza del ruolo che si ricopre e per questo dovrebbe intervenire fermamente la sindaca Serena Arrighi. Rimango amareggiata per come non ci si renda conto di quante siano le mancanze accumulate in questi anni, come ad esempio l’assenza del bilancio di genere che è uno strumento che mira a realizzare una maggiore trasparenza sulla destinazione delle risorse di bilancio e sul loro impatto su donne e uomini. Perché a Carrara questo bilancio non esiste? Si tratta di uno strumento utile agli organi politici e amministrativi per la programmazione delle politiche di genere, ma anche utile alla cittadinanza che in questo modo riesce a leggere i risultati delle attività comunali utilizzando un approccio differente da quello usuale". Ma Rossetti bacchetta anche l’assessore alla cultura Gea Dazzi. "Perché non interviene l’assessora Dazzi visto che durante la campagna elettorale si è sentita in dovere di dare lezioni di democraticità e di politiche di genere?".