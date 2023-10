La musica come cura dell’anima. Ron canta per i pazienti di Oncologia

Massa Carrara, 25 ottobre 2023 – Non c’è modo di dare senza ricevere nell’arte "perché quando un grande artista viene a donare la sua arte si crea una relazione con il paziente uno scambio di emozioni reciproco". Risultato di un’idea "nata 15 anni fa - ha poi proseguito il direttore di oncologia dell’ospedale apuano, Andrea Mambrini - quando a Carrara è nata l’associazione ‘Donatori di Musica’ di cui io sono il segretario e il presidente è Maurizio Cantore. Da allora il progetto si è diffuso anche in altre oncologie e reparti d’Italia". In tutti questi anni l’associazione è stata autrice di circa 400 concerti gratuiti solo nell’oncologia di Massa Carrara con musicisti di alto livello, un "cambiamento epocale per il paziente che accanto al suo letto vede l’artista - ha continuato Mambrini -". E domani sarà la volta di Ron, il cantautore farà il suo ingresso nel reparto alle 16.30, lui che ad agosto si è esibito sul palco di Piazza Aranci e proprio in quell’occasione "grazie al maestro e direttore d’orchestra Giacomo Loprieno siamo stati messi in contatto con Ron dove io ho parlato direttamente con lui. Mi ha fatto una bellissima impressione - sottolinea il dottore - ha voluto sapere cosa fa la nostra associazione e mi ha promesso che sarebbe venuto perché ci tiene molto ad avvicinarsi ai nostri pazienti e donare loro la sua musica".

Promessa mantenuta quindi "in quello che non sarà un vero e proprio concerto perché non c’è tempo di fare un’esibizione per intero ma gli abbiamo comunque preparato un pianoforte e strumenti amplificati con i quali suonerà qualche brano. Poi girerà nel reparto per stare insieme ai presenti". Ma il palco dell’oncologia è un qualcosa di speciale perché a calcarlo sono stati i più grandi tra i quali nomi noti come: Gino Paoli, Danilo Rea, Fiorella Mannoia, Dolcenera, la Premiata Forneria Marconi, Marco Masini, Renzo Arbore, Aleandro Baldi, Franco Fasano, Stefano Bollani, Paola Turci, il trombettista Jazz Enrico Rava. Ma anche scrittori come: Dario Vergassola, Gioele Dix, Sergio Rubini, Marco Malvaldi e Tullio Solenghi. Così domani le note di Ron si aggiungeranno alla lunga lista di artisti perché "con Donatori di Musica abbiamo dimostrato l’importanza di concerti all’interno dei reparti in quella che è una modalità di prenderci cura dei pazienti e quanto questo possa influire su un reparto come quello di oncologia -specifica Mambrini sui risultati del progetto -. Da tanti anni portiamo avanti appuntamenti fissi, una o due volte al mese, con una serie di volontari volontari che sono pazienti, ex pazienti, amici di pazienti, entusiasti di tutte le performance ma quando vengono i big l’entusiasmo aumenta. Ogni volta che un artista ci accorda la sua disponibilità donandoci il suo tempo, è sempre una grande emozione per tutti noi".

Infine il direttore di oncologia conclude con i prossimi appuntamenti. "Ci saranno due concerti già fissati. Il 27 di novembre donerà la sua musica la pianista classica che viene da Rimini, Francesca Cesaretti poi ci sarà un duo pianoforte e voce il 21 dicembre con Matteo Cavicchini al piano e Elena Rossi soprano".