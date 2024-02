Romagnano vince in rimonta, affonda Mulazzo

Corsagna

3

Serricciolo

0

CORSAGNA: Pellegrini, Bottari, Spicciani (79’ Giusti G.), Buoni, Signorini, Pazzaglia, Motroni, Barsanti (87’ Doroni), Giusti O. (69’ Petri), Dal Poggetto (74’ Eraminazy), Barsotti (59’ Ricci). A disp. Rugani, Pellegrini G., Pellegrini D., Alberigi. All. Piercecchi

SERRICCIOLO: Santini, Forfori, Casciari, Dell’Amico (78’ Di Negro), Lisi, Vegnuti Mar. (78’ Passeri), Barattini (69’ Antinori), Piscopo, Cantoni, Angelotti, Ninotti. A disp. Chiesa, Vegnuti Matt. All. Borghetti

Arbitro: Checci di Viareggio

Marcatori: 68’ Giusti O., 78’, 86’ Ricci

Note: al 65’ Santini (S) para un penalty a Dal Poggetto (C)

BORGO A MOZZANO – Il Corsagna interrompe la striscia positiva del Serricciolo e lo condanna a una netta sconfitta. Al 4’ il tiro dal limite di Casciari sfiora la traversa. Al 21’ scambio Buoni-Bottari con quest’ultimo che va al tiro: Santini devia in angolo. Al 45’ triangolazione tra Barattini e Cantoni con Pellegrini che para senza difficoltà. Un minuto dopo tiro da 25 metri di capitan Barsanti si stampa sulla traversa. Al 55’ sulla punizione di Buoni il portiere ospite devia in angolo. Al 65’ il neo entrato Ricci si procura un penalty, ma Santini si supera, negando la gioia del gol dal dischetto a Dal Poggetto. Al 68’ Giusti si ritrova in area una palla vagante e in diagonale firma l’1-0. Al 78’ grande lancio di Pazzaglia che taglia in due la difesa gialloblù, palla a Ricci che raddoppia. All’86’ bel cross dalla sinistra di Petri che Ricci ribadisce in rete.

Ilaria Gallione