Investito da un'auto, muore a 82 anni l'imprenditore Nicolai

Carrara, 19 giugno 2023 - Una morte improvvisa, straziante, quella dell’ingegnere Roberto Nicolai, il pensionato investito giovedì in località Fabbrica mentre attraversava la strada. Troppo gravi le lesioni provocate dall’impatto con l’auto che ha interrotto bruscamente la sua vita a 82 anni. E sono in molti a piangere la sua scomparsa, a ricordarne l’attività di imprenditore, uno dei “grandi” della sua generazione che ha contribuito a promuovere il marmo e la città di Carrara in tutto il mondo, raggiungendo territori commerciali allora sconosciuti come l’India, l’Asia e l’Oceania. Amministratore delegato della “Corsi e Nicolai”, Roberto a partire dagli anni Cinquanta ha girato il mondo per far conoscere il marmo ed è riuscito, assieme ad altri imprenditori, ad internazionalizzare la pietra bianca delle Apuane.

Nicolai ha vissuto gli anni della trasformazione del commercio del marmo e della sua trasformazione, ma anche i primi problemi legati alla lavorazione delle pietre importate, come per esempio il granito. Una generazione di uomini, quella a cui apparteneva Roberto Nicolai, che con la loro genialità e la loro intraprendenza hanno reso la città di Carrara il centro mondiale della lavorazione e della commercializzazione dei marmi, dei graniti e delle pietre. Un gruppo di imprenditori, per ragioni anagrafiche è ormai molto ridotto, che ha gettato le basi per i successi delle generazioni successive in campo internazionale.

Aveva fatto della discrezione e della riservatezza uno stile di vita Roberto Nicolai, uomo dalle grandi capacità industriali e umane. Si era ritirato dal lavoro nel primo decennio del Duemila per seguire l’amata moglie Laura quando si è ammalata. A lei aveva dedicato tutto il tempo che le era rimasto da vivere, non lasciandola mai sola.

Giovedì Roberto Nicolai stava tornando in autobus dal cimitero di Turigliano, e forse aveva deciso di scendere alla Fabbrica e tornare a piedi nella sua abitazione in centro a Carrara. Amava molto passeggiare, ma quella scelta giovedì gli è stata fatale. Non è riuscito a sopravvivere alle gravi lesioni provocate dall’incidente. Con lui se ne va un pezzo di storia della città e una filosofia imprenditoriale che ha fatto grande Carrara: nel marmo non vedeva solo un guadagno ma un veicolo per promuovere Carrara a livello mondiale. Il marmo come veicolo per far conoscere una realtà unica al mondo.

Aveva 82 anni e lascia il figlio Cesare, titolare della ‘Morgan Italia Srl’, azienda che tratta pietre ornamentali, e Paolo, che da anni vive e lavora in Australia.