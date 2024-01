Rivoluzione urbanistica. Varianti per il rilancio della zona industriale

Disco verde alle varianti del Consorzio Zona industriale apuana. L’approvazione per adeguare i progetti al Piano operativo comunale proposte dal Comune di Carrara riguardano l’area in zona industriale di proprietà di Nausicaa, l’area retroportuale e l’area Erp Nazzano, con il voto favorevole di Regione Toscana, Comune di Massa, Autorità portuale e Provincia, mentre si è astenuto, ovviamente, il Comune di Carrara.

Varianti che vanno ad aumentare la superficie disponibile per le attività artigianali e industriali all’interno del perimetro Zia e questo non poteva che essere ben visto dall’assemblea dei soci. Nel dettaglio, partiamo dall’area di proprietà di Nausicaa: si tratta di una superficie di 17mila quadrati, a monte dell’area retro portuale all’interno di un vasto ambito a destinazione produttiva. Area che non sarà più utilizzata da Nausicaa, in quanto ne è previsto il trasferimento in altra sede, nell’ottica di riqualificare la zona industriale anche al fine di favorire l’insediamento di nuove realtà produttive o il rafforzamento di aziende già presenti sul territorio. Quindi viene cambiata la destinazione dell’area trasformandola in industriale e artigianale e nel dettaglio ‘Le piastre produttive specializzate’ mentre non verrà modificata la porzione di area con destinazione ’Rete stradale’. Quindi l’area industriale a disposizione della Zia aumenta di 15mila metri quadrati.

Passiamo all’area retroportuale. Qui la variante rientra nel protocollo d’intesa con Baker Hughes. Infatti l’area è collocata lungo il Viale Zaccagna e occupa una superficie complessiva di circa 260mila metri quadrati. La posizione è quindi strategica per le attività produttive che utilizzano il trasporto per l’arrivo e la partenza di merci via mare, grazie alla presenza di una agevole viabilità di accesso. E’ divisa in due sottozone, area produttiva speciale, per attività industriali e artigianali e centro intermodale per magazzino o deposito. Su quest’area opera, sin dal 2011, il Gruppo Baker Hughes per il montaggio, assemblaggio di manufatti come compressori e generatori che una volta assemblati vengono trasportati al Porto di Marina di Carrara per l’imbarco e l’invio nei luoghi di destinazione. Con la firma del protocollo d’intesa assieme alla Regione, in considerazione dell’ipotesi di espansione delle aree produttive di Baker Hughes, il Comune si era impegnato a predisporre le varianti in grado di consentire nuovi investimenti il che significa trasformare l’area destinata a stoccaggio in industriale. Significa un aumento dell’area industriale di oltre 35mila metri quadrati.

Infine l’area Erp di Nazzano, che non inciderà sulle dimensioni della zona industriale. Qui le intenzioni del Comune in passato erano quelle di realizzare un lotto Erp. Solo che le previsioni urbanistiche per un "errore materiale" non furono mai inserite nel Poc dove invece rimase l’area di trasformazione con piano attuativo di iniziativa pubblica o privata, finalizzato alla realizzazione di edifici con tipologia a villa o schiera e la cessione di una porzione di area per la realizzazione di verde pubblico e parcheggio pubblico. Il ‘mero errore’ però aveva permesso a privati di presentare effettivamente a palazzo civico un piano attuativo di iniziativa privata, depositato a gennaio del 2023. L’amministrazione ha valutato quindi gli spazi destinati a Erp sul territorio: 3.375 metri quadrati in località La Grotta, dove è già stabilito il prezzo di cessione; 28 alloggi all’interno dell’intervento Pinqua; alloggi Erp come superficie edificabile aggiuntiva nei piani attuativi di Avenza Stazione. Quindi è tornata sui suoi passi, decidendo di confermare le previsioni del Poc adottato per l’area di Nazzano.