Rivoluzione nel marmo La Cisl non esulta davanti al regolamento Le pulci all’articolo 21

Più freddo rispetto "all’euforia

bipartisan" sulle prime convenzioni firmate in materia di concessioni del marmo, il segretario di area vasta della Cisl Andrea Figaia. "Tutto questo entusiasmo per la lavorazione è forse eccessivo: occorre ricordare che la famosa percentuale del 50% si applica solo alle cave di proprietà comunale. Ci sono molte cave miste dove il 50% significherà soltanto una piccolapercentuale. Ci siamo sciacquati la bocca dal 2015: alla fine se la percentuale si fissa al 20%, ci sarà da essere contenti. I beni estimati sono fuori ed esenti dall’obbligo della lavorazione in loco. Tutto questo quando manca ancora un regolamento che disciplini la tracciabilità a garanzia delle lavorazioni effettivamente svolte. Il regolamento per la concessione degli agri marmiferi’ del Comune prevede all’articolo 21 che “l’aumento della durata della concessione previa stipula di una convenzione con l’impegno alla lavorazione di almeno il 50% del materiale da taglio nel sistema produttivo locale, da dimostrare mediante una procedura di tracciabilità dello stesso materiale che dia garanzie effettive dell’impegno assunto al fine di creare un impatto positivo sull’occupazione, sull’ambiente e sulle infrastrutture“.

Importante: lo schema di convenzione, già approvato dallo stesso dirigente, è stato poi modificato con suo successivo atto, nel quale viene meno il riferimento specifico al monitoraggio dell’impegno alla lavorazione dopo due anni. Perché – si domanda Figaia – il dirigente ha cambiato le carte in tavola? La sindaca può non sapere questa cosa? Perchè non se ne è parlato nel Tavolo di confronto e perchè dopo il primo incontro non è stato riconvocato? Che fine ha fatto il Distretto Lapideo? La filiera, dopo già la faccenda delle opere da costruire da parte dei concessionari, andrà anch’essa in cavalleria?".