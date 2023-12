Rivolta in piazza Mercurio: "Stesse luci di un anno fa. E nessuna attrazione"

"Cosa abbiamo fatto di male? – allarga le braccia Alessandra La Saia, del negozio Kich, di fronte alla desolazione di piazza Mercurio –. Sono state accese le stesse luci delle festività precedenti e stop. Niente, non un punto attrattivo che richiami gente. Forse non sanno che il centro storico parte dalla porta Martana, lasciata completamente al buio. E nemmeno la filodiffusione della musica natalizia ci arriva: si blocca in via Guidoni e in piazza Mercurio, niente. Vuoto e squallore". Nadia Ginesi del negozio di Intimo Nadia le fa eco: "Domenica scorsa è stata una giornata tristissima. E fa male sentire persone che dicono ad altre ’Cosa ci andate a fare in piazza Mercurio? Tanto non c’è niente’. E questo non accade solo adesso, che è Natale, ma anche per San Francesco, dimenticati sempre".

Sono mortificati i titolari dei locali che si affacciano sulla piazza: "Nessuno si è presentato da noi per proporci qualche iniziativa o evento natalizio. Avremmo contribuito volentieri. E’ una tristezza e una profonda delusione – si sfogano Luciano Mosti del Civico 1, Sauro Venuti del Bar Hermes, Lorenzo Gassani del Dry Bar, Stefania Tazzini del Bar Taby e Mimmo Grossi di Cantina Mercurio. Secondo gli esercenti, tutto sembra ruotare intorno a piazza Aranci, piazza Garibaldi, le rotatorie centrali fino al Duomo. E il resto? "Lo vedete, è sotto gli occhi di tutti: abbandono totale – osservano –. E’ Natale ovunque tranne che da noi".

"Perché non hanno fatto qualcosa per vivacizzare la piazza? – fa notare Sauro Venuti –. Basterebbe poco per attivare un percorso che colleghi a piazza Aranci, un segnale per ricordare che anche qui è Natale". Pure per Lorenzo Gassani sarebbe bastato mettere in piazza un richiamo, una cassetta per le letterine a Babbo Natale, per esempio, creando un circuito di collegamento tra i vari punti del centro storico, riconducendo a piazza Bertagnini, dove invece, almeno una casetta c’è. "Vuoto per vuoto - sostengono gli operatori – allora riapriamo alle auto, durante il giorno, almeno qualcuno passa. In molte città la ztl scatta in orario serale".

Insomma, c’è rabbia e malumore ma non rassegnazione: "In estate un assessore ci aveva detto, salutando ’ci rivedremo prima di Natale per organizzare gli eventi natalizi’. Quale Natale? Non si è visto ancora nessuno. Tuttavia siamo ancora fiduciosi, abbiamo ancora del tempo a disposizione per rimediare e sarebbe bello vedere piazza Mercurio addobbata come il resto della città, attivando un percorso che inviti le persone a raggiungere anche quella parte di centro storico dimenticata". Purtroppo, in piazza Mercurio e in via Beatrice non ci sono più attività commerciali tranne il food. E intanto si alzerà una saracinesca in piazza Mercurio per un nuovo bar, a fronte di quelli già presenti che faticano ad andare avanti.