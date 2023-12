Rivolta contro la Tari: "Stangata sulle bollette vogliono farci chiudere"

"Tari alle stelle, non possiamo andare avanti così". E lo sfogo di Gianni Rivieri, rappresentante dei fioristi di Confimpresa Massa Carrara. "Rischiamo – dice – di chiudere le saracinesche e far diventare Massa una città fantasma. Nel giro di poche settimane mi è stata recapitata la Tari del 2023 di oltre 2500 euro e un sollecito a livello di terrorismo psicologico della Tari del 2020, quando l’attività era chiusa per la pandemia, di oltre 3500 euro, mille in più per il ritardato pagamento. Il mio, così come quello di tante attività, è un urlo disperato. Con questo, caro Comune, non è detto che non vogliamo pagare ma pagare il giusto. Da 50 anni porto avanti la mia attività di fiorista, oggi in uno dei negozi più belli e ampi di Massa e reputo la mia, una "bottega storica". Gestire bei negozi arricchisce anche il tessuto commerciale della città ma, a questo punto, cosa devo fare? Chiudere oppure ritirarmi in un fondo di 40 metri? Perché non si considerano gli spazi effettivamente utili all’attività? Inoltre, quanta spazzatura posso produrre vendendo fiori? E quanto mi costano questi sacchi di spazzatura? Non è accettabile. Il Comune non può e non deve ridurci sul lastrico, costringerci a chiudere per le tasse sempre più elevate".

La Tari è nota come tassa sui rifiuti ed è una tassa locale che consente ai Comuni ampie autonomie nel definire riduzioni o esenzioni dall’applicazione del tributo per talune attività. Tante sono le anomalie che si registrano, lamentate anche dai cittadini, esempio sottoporre al pagamento della Tari anche locali e case chiue, disabitate. "Il Covid ha costretto molti esercenti, come me, a dover accendere un mutuo per tirare avanti – prosegue Rivieri –. Siamo tartassati e dobbiamo fare il conto anche con la concorrenza, con il lavoro che diminuisce. A Massa tante attività hanno chiuso e noi siamo su quella strada: il Comune ci venga incontro, ci dia una mano a sopravvivere. Come? Io sto pagando 132 metri quadrati tra sgabuzzino, sottotetto e varie. Mi tassino solo la parte adibita all’attività. L’alternativa è la chiusura o cercare un fondo piccolo rinunciando a quello che ho creato in 50 anni". Daniele Tarantino, consigliere comunale, ha preso in mano la situazione: "Mi impegnerò verso l’amministrazione – annuncia – perchè vengano effettuati controlli chiedendo l’applicazione di trattamenti diversi su superfici non adibite ad attività commerciale, ovvero superfici accessorie. Le amministrazioni locali hanno facoltà di disporre esenzioni o riduzioni e possono prevedere particolari tariffe a seconda delle attività effettivamente svolte".

A. M. Fruzzetti