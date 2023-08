Rivivere le Emozioni degli Anni '70, 'Ho Perso l'Hammond' in Concerto a Bagnone

‘Ho perso l’hammond’ in concerto a Bagnone, in piazza Monsignor Rosa. Appuntamento per stasera dalle 21,30. E’ un gruppo che fa leva sulle canzoni degli anni ’70 per sorprendere l’ascoltatore e trascinarlo indietro nel tempo, fino a risvegliare in lui quelle sensazioni e quelle emozioni da tempo sopite, ma non dimenticate. Si esibiscono in Lunigiana e non solo, spesso per beneficenza. Sul palco saliranno Mauro Maestrelli percussioni , batteria, Piercarlo Scontrini chitarre e voce, Norberto Borzacca, chitarra e voce, Giorgio Gozzani al basso, Maurizio D’Angelo organo Hammond e voce, Alessandro Bondielli tastiere e voce e Valentina Rosso come vocalist.