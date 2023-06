Riunita Deputazione di Storia Patria

Alle Stanze civiche del Teatro della Rosa oggi alle 9.30 seduta scientifica della sezione di Pontremoli della Deputazione di Storia Patria per le Province Parmensi. Dopo i saluti del presidente Marco Angella e delle autorità, la commemorazione del socio professor Renato Del Ponte tenuta da Giuseppe Benelli. Poi le relazioni di Mario Nobili (La questione delle origini obertenghe nelle considerazioni di Pietro Ferrari e Ubaldo Formentini), Olga Ricci (La chiesa di Santa Cristina di Pontremoli in un inventario inedito di fine Quattrocento), Patrizia Moradei (Di quelle valli che risalgono i pendii. Da Vallecchia al Valoria), Ezio Barbieri (Pergamene inedite della Lunigiana del secolo XV nell’Archivio storico di Pavia),Luca Angeli (Un tentativo di incastellamento in Lunigiana: il monte Caprione tra vescovo di Luni e Malaspina nella pace di Lucca del 1.124), Enrico Fuselli (L’amministrazione doganale nel Pontremolese 1848-1859).