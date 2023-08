Ritrovato un sacchetto pieno di armi

Un passante, mentre stava camminando nel parco del Bondano, ha visto uno strano sacchetto sotto una panchina. Incuriosito ha provato a guardare dentro il contenitore e fatto una scoperta spaventosa: dentro c’era una pistola con alcune munizioni e... una bomba. Sul posto, dopo una manciata di minuti, sono arrivati gli agenti di polizia che hanno delimitato il perimetro per agire in sicurezza. L’arma si è presentata arrugginita agli uomini del commissariato: si ipotizza che sia un reperto della Seconda guerra mondiale di qualcuno che, non sapendo come disfarsene, l’ha messa insieme alla bomba e ai proiettili sotto la panchina del parco di Bondano.