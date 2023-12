Ritratto di Sforza esposto accanto ad Alberico

Giovanni Sforza, il conte di nobile famiglia montignosina, è stato il maggiore storico della terra lunigianese: nel 2022 ricorreva il centenario della morte e per ricordarne la figura il presidente della Associazione ApuaMater, Claudio Palandrani, ha consegnato un ritratto a olio al presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, che è anche sindaco di Montignoso, alla presenza dell’artista che lo ha realizzato, Stefano Russo, e del consigliere provinciale Guido Dazzi. Sforza con il suo operato arricchì il corpus di ricerche e saggi del territorio, tra questi vanno ricordati i lavori sulla storia di Montignoso e Pontremoli.

"Abbiamo pensato di donare il quadro alla Provincia – ha detto Palandrani consegnando il ritratto – perché Sforza al di là di quanto ci ha lasciato sulla storia di Montignoso e Pontremoli ebbe un ruolo fondamentale nella costituzione dell’Archivio di Stato provinciale per cui ci è sembrato che collocarlo a Palazzo Ducale rispondesse alla dimensione della figura". "Ringrazio la vostra associazione non solo per questa donazione, che è graditissima e che collocheremo qui nell’ufficio di presidenza di fronte al ritratto di Alberico Cybo Malaspina, ma anche per quello che fate perché rispetto alla cultura, alle radici e alle tradizioni è molto vivace e aiuta le future generazioni a comprendere questo legame stretto con il passato – ha detto il presidente della Provincia – "Sforza è un personaggio che ha fatto molto per il nostro territorio e oltre: penso al rapporto con l’archivio di Torino e di Lucca e ovviamente al ruolo per l’Archivio di Stato".