Ritorno al futuro per il Mulino dell’acqua nera "Tanta voglia di tramandare tradizioni di famiglia"

Abbiamo intervistato Battistini, proprietario del Mulino dell’Acqua Nera per conoscere la sua esperienza.

A chi apparteneva il mulino?

"Il mulino apparteneva alla signora Maria della fam.Giannetti. La gestione del mulino si tramanda da circa cento anni".

Com’è nata la sua passione?

"Dall’amore per il territorio e dal voler rendere ancora oggi vive le tradizioni di famiglia".

Che tipo di farina viene prodotta?

"Ne produciamo di vario tipo: castagne, grano e granoturco".

Che differenza c’è tra mulino ad acqua e quello elettrico?

"La differenza principale sta nel controllo della velocità di macina: in quello elettrico non può essere controllata e per questo la farina può risultare amara, mentre quello ad acqua, grazie alla regolazione della velocità, offre una farina dal gusto più raffinato".

Di cosa sono fatte le macine?

"Le macine sono state realizzate con una pietra proveniente dalla Francia che non si sgretola durante la macina".

Pensa che la prossima generazione porterà avanti la sua passione?

"Lo spero. Il nostro territorio offre molte materie prime e sarebbe bello che i giovani investissero nelle attività del territorio mantenendo vive le tradizioni".