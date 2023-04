Ritorno... a scuola per Ceccarelli Il campione tra i ’suoi’ studenti

Una sorta di ritorno a casa, proprio nella scuola dove si è formato prima di spiccare il volo come studente – ora fa Giurisprudenza all’università – ma soprattutto come atleta. Il campione italiano ed europeo dei 60 metri piani Samuele Ceccarelli ha fatto una lunga visita – che è stata molto gradita – alla ’sua’ scuola Staffetti.

Per un giorno infatti Samuele ha fatto parte del “gruppo studenti“ nella palestra scolastica, mescolandosi con disinvoltura tra gli odierni tredicenni e facendo un tuffo negli anni in cui era lui che frequentava la media massese. L’emozione era tanta: tutti gli studenti delle classi terze della Staffetti, tanti professori e la dirigente scolastica si sono ritrovati insieme per far festa al giovane campione di atletica. Tante le domande rivolte dai ragazzi.

Come conciliare studio e sport? "È impegnativo, ma basta organizzarsi". Si sente la pressione del pubblico? "Ti abitui presto che non c’è differenza se tra gli spalti c’è una sola persona, dieci o mille: la cosa fondamentale è che tu ci metta tutto te stesso". Come gestire la tensione pre gara? "Quel che conta è il momento della gara, perché sprecare energie prima tormentandosi?! La ricerca della consapevolezza, della concentrazione, la volontà di dare il massimo: e così la tensione si allontana".

Ceccarelli è stato disponibile con tutti per oltre un’ora, momenti che gli studenti non dimenticheranno tanto facilmente. Tra i momenti più emozionanti e divertenti la proiezione di alcuni brevi filmati recuperati di quando era lui studente alla Staffetti.

Ceccarelli ha riso, un po’ imbarazzato, prima di concedersi generosamente ad autografare tante maglie, zaini,foglietti, braccia e mani. Una bella storia di successo e di impegno (in tutte le direzioni) che è anche di esempio per tutti i ragazzi e in questo caso per quelli della Staffetti.