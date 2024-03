"Ritorna il ‘Sunset Aperitif’ al Doride Beach di Marina di Carrara: musica di qualità e atmosfera rilassante per concludere la settimana"

Oggi dalle 17 alle 20 torna il ‘Sunset Aperitif’ del Doride beach di viale Vespucci a Marina di Carrara. In consolle come sempre ci saranno dj Saintpaul e artisti di ottimo livello come Luca Pedonese e Max The Voice, ma spesso al microfono c’è anche Eliza G, artista a tutto tondo che dopo aver ‘clonato’ Shakira in tv (Raidue), ha di recente regalato la sua voce ad un audio video libero per bambini dedicato a Pinocchio. "Siamo riusciti a creare un appuntamento easy con cui concludere la settimana e la domenica, in primavera e in estate – commenta Saintpaul –, così poi il lunedì si torna al lavoro con il sorriso ancora stampato sul volto, senza fare troppo tardi. L’evento è a ingresso libero, che però offriamo solo a coloro che sappiamo possano essere in sintonia con la nostra proposta".