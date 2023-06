Rito abbreviato per la “Ronco“

di Andrea Luparia

Si conoscerà a dicembre il futuro dei due legali responsabili (uno di fatto, l’altro di diritto), della ditta “Ronco marmi srl“, dichiarata fallita dal Tribunale di Massa il 17 luglio del 2014. Ieri mattina il Gup Marta Baldasseroni ha accolto la richiesta di rito abbreviato. E così il processo è andato avanti. L’avvocato Giuseppe DelPapa ha presentato una perizia, completa di foto e di documenti. Ma facciamo un passo indietro. La ditta lavorava più o meno come tante altre del settore quando nel 2012 c’è l’alluvione. Acqua e fango entrano nei capannoni e fanno svariati danni. Ovviamente l’attività della segheria si blocca, poi c’è un tentativo di ripresa ma tutto si ferma. Da quel momento, però, le ricostruzioni dei fatti divergono. I due imputati (uno nato e cresciuto a Carrara, l’altro originario dell’Africa ma domiciliato anche lui a Carrara) sono accusati dal Pubblico ministero di aver “distratto, occultato, dissimulato in tutto o in parte alcuni beni“. Tra questi ultimi ci sarebbe una macchina antigraffio per l’applicazione di cordoni plastici, un apparato mobile-office completo di arredamento, impianto di condizionamento, allarme antintrusione, stazione satellitare bidirezionale, modulo per le telecomunicazioni, sistema di videoproiezione, un quadro elettrico, una base in acciaio, un trasformatore e altro. La difesa però ha presentato le foto di allora che mostrano segheria e uffici allagati, il fango ovunque e i macchinari sommersi. Più una perizia con la stima dei danni. Tra le parti in causa, come persone offese, ci sono lo stesso curatore fallimentare della “Ronco marmi srl“ e l’avvocato di Firenze che rappresenta la banca che aveva rapporti con la ditta. A dicembre discussione e sentenza.