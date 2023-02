Ritardi alla scuola ’Paradiso’ "Enel ha fatto tutto nei tempi"

L’Enel non si assume le responsabilità che il Comune intenderebbe addossarle e soprqattuto spiega che il ritardo nelll’apertura della scuola ’Paradiso’ non sia imputabile al gestore. In riferimento all’articolo di ieri sui ritardi nel rientro dei bambini alla scuola Paradiso A, E-Distribuzione (la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione) precisa che l’azienda elettrica non ha alcuna responsabilità in merito all’accaduto e in merito ai ritardi nella riapertura della scuola. "A fronte di una prima richiesta avvenuta nel 2022 – scrivono dall’azienda – E-Distribuzione ha eseguito il sopralluogo e inviato documentazione, che però il richiedente non ha compilato perché non aveva chiaro come eseguire lo spostamento dell’infrastruttura, facendo così scadere la pratica per decorrenza dei termini il 28 novembre 2022. La successiva richiesta : precisano da Enel – ha visto il cliente accettare il preventivo a fine novembre ed il completamento della pratica a dicembre con esecuzione del lavoro da parte di E-Distribuzione in data 5 gennaio 2023, ormai quasi due mesi fa, il tutto ampiamente dentro i tempi previsti dalla normativa".