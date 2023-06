Ristrutturazione del serbatoio di Antona

Sono in corso i lavori di ristrutturazione del serbatoio della frazione di Antona da parte di Gaia Spa. In questi giorni gli operai stanno sostituendo le tubazioni in ingresso e in uscita, le apparecchiature ormai vetuste e ammalorate, dopo aver già rinnovato le parti esterne e interne della struttura. Un intervento strategico per garantire qualità e continuità nell’erogazione del servizio anche nei mesi più caldi. I lavori dureranno una decina di giorni e per limitare i disagi della dismissione temporanea del serbatoio, i tecnici hanno installato un sistema provvisorio di accumulo e stoccaggio dell’acqua con delle condotte sostitutive. Nelle ore di maggior consumo le utenze ai piani più alti delle case di Antona potrebbero osservare una pressione più bassa al rubinetto. Gaia assicura di fare il possibile per chiudere i lavori nel minor tempo possibile.