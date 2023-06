Rissa sul Ponte di Carrara, Lega e Fratelli d'Italia chiedono intervento dell'Amministrazione

Lo scontro sul ponte degenerato in rissa diventa ora un caso politico. "L’amministrazione comunale deve agire con urgenza –scrive Andrea Tosi a nome del coordinamento comunale della Lega –. L’incidente di martedì sera è solo l’ennesima testimonianza di una situazione davvero preoccupante e che l’amministrazione comunale ha trascurato troppo a lungo. La Lega di Carrara si fa portavoce delle legittime preoccupazioni dei residenti di Avenza, che già troppe volte in occasione degli incontri con l’amministrazione e in altre sedi, hanno denunciato situazioni di violenza e presenza di varie gang che si contendono la frazione per accaparrarsi lo spaccio di stupefacenti. È fondamentale intensificare la vigilanza tramite telecamere e azioni di deterrenza, nonché rafforzare i controlli per contrastare l’eventuale presenza di attività illegali che contribuiscono senza dubbio all’insicurezza del luogo. Fondamentale potrebbe essere anche l’impiego di agenti di polizia municipale nelle ore notturne e impegnarsi a riportare il distaccamento della polizia municipale ad Avenza come strumento di deterrenza all’illegalità". Fratelli d’Italia con il coordinatore provinciale Marco Guidi e il responsabile regionale del dipartimento ‘Legalità sicurezza immigrazione’ Lorenzo Baruzzo, chiede alla sindaca Serena Arrighi "di palesare alla cittadinanza quali sono – scrivono – ammesso che le abbia, le politiche sulla sicurezza urbana e sulla legalità che intende portare avanti in città. Da mesi come Fratelli d’Italia segnaliamo una situazione preoccupante per i nostri cittadini in termini di sicurezza che sta degenerando negli ultimi mesi. Proponiamo alla sindaca l’approvazione del protocollo di controllo di vicinato con la prefettura, proposto dal nostro consigliere Massimiliano Manuele e bocciato dal consiglio comunale".