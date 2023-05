Rissa in un ristorante "Aggredito da comunisti" "Provocazione fascista"

"Essere di destra a Massa Carrara vuol dire che ti aggrediscano a calci in testa sei o sette comunisti tra cui delle donne". Inizia così un post social del militante di Forza Italia, Gianni Musetti, dove con tanto di foto racconta di un’aggressione avvenuta domenica sera mentre era a cena fuori con i sostenitori del candidato a sindaco, di Fratelli d’Italia, Marco Guidi. Fatto per cui Musetti ha sporto denuncia contro ignoti al commissariato di polizia accompagnato dal suo avvocato Luca Guadagnucci. Musetti è poi andato al Pronto soccorso del Noa, dove i medici hanno fatto un referto di 30 giorni per un trauma cranico e una frattura del terzo metacarpo della mano destra. La questura di Massa ha acquisito i filmati delle telecamere del locale, mentre la Procura ha già avviato le indagini per rissa. "E ora di finirla – prosegue Musetti – non l’ho mai detto ma sono un invalido oncologico al 54% e non è possibile che tutte le volte mi picchino e restino impuniti. Mi hanno picchiato a Carrara, mi hanno dato fuoco a due macchine e ora mi hanno picchiato anche a Massa. Possibile che io non possa vivere senza essere picchiato, e che le istituzioni lascino questi individui sempre impuniti?" Quindi Musetti riscostruisce la vicenda, "Erano un gruppetto di candidati di Massa Insorge ed erano a cena nel mio solito ristorante. Mi sono chinato per prendere le sigarette dalla macchina e mi hanno aggredito. Avevano una ferocia inaudita. Mi hanno preso a calci in testa e picchiato a sangue".

A Musetti la solidarietà di Stefano Benedetti, che era presente: "Una vile aggressione comunista ai danni miei e di Gianni Musetti – scrive l’ex presidente del consiglio comunale di Massa –. Ho saputo che il picchiatore più accanito è il padre di una candidata della lista Massa Insorge. È evidente che il tenore della campagna elettorale si sta pericolosamente alzando, e ciò a scapito dei nostri principi democratici e soprattutto contro ogni logica di civile convivenza".

Diversa la ricostruzione dell’episodio da parte di Massa Insorge che parla di "provocazione fascista". "Non faremo alcun passo indietro – scrivono gli esponenti politici –. Alcuni nostri candidati e le loro famiglie sono andati a cena in un ristorante. A un certo punto sono sopraggiunti Stefano Benedetti, Stefania Laquidara e Gianni Musetti, quest’ultimo in evidente stato di alterazione. Durante la cena Musetti ha cercato di provocare in vari modi i nostri candidati e le loro famiglie. A un certo punto, con fare minaccioso, ha chiamato uno dei nostri fuori dal locale per fargli vedere una cosa. Si è avvicinato alla macchina e poi girandosi di scatto, ha tentato di dare un pugno al nostro compagno facendolo cadere. Musetti non ha fatto in tempo a infierire perché i familiari del nostro compagno lo hanno trattenuto e reso inoffensivo. Da segnalare che Benedetti si è avvicinato ai nostri compagni quasi scusandosi, dicendo che si sentiva in colpa per aver portato Musetti a cena con lui".

Alessandra Poggi