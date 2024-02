Rissa in centro. Rito abbreviato per tutti i ragazzi

Sono state accettate tutte le richieste di rito abbreviato presentate dalle difese dei sei ragazzi accusati di aver aggredito tre coetanei davanti a un locale a Massa. La gup Marta Baldasseroni ha giudicato non indispensabile l’accertamento peritale su uno dei ragazzi aggrediti, ovvero approfondire i danni causati dall’aggressione, accettando le richieste dei difensori. La prossima udienza, quella della decisione finale, sarà il 27 giugno, dove la gup del tribunale di Massa ascoltarà due degli imputati, che nell’udienza dell’altro giorno hanno chiesto di essere interrogati, al fine di chiarire la loro posizione.

Davanti alla pm Clarissa Berno erano presenti i legali dei ragazzi, ovvero Dino Del Giudice, Paolo Bertoncini, Enzo Frediani, Ilaria Bellè, Chiara Lorenzelli. L’aggressione del 5 novembre 2021 aveva provocato la perdita della vista dell’occhio sinistro per uno dei ragazzi aggrediti. Il fatto era avvenuto in via Pascoli, davanti a un locale, in pieno centro città. I sei ragazzi, tutti under 30, secondo il racconto delle presunte vittime, due ragazzi e una ragazza, si sarebbero avvicinati a loro con fare minaccioso perché uno di loro avrebbe guardato in malo modo i presunti aggressori. Ne sarebbe nato un parapiglia e a farne le spese sono stati i tre ragazzi.