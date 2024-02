Risparmio energetico. Mobilitazione dei 5 Stelle

In occasione dell’anniversario dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, il Movimento 5 Stelle di Massa aderisce con entusiasmo alla Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. L’iniziativa mira a promuovere una maggiore consapevolezza riguardo l’importanza dell’efficienza energetica e dell’adozione di stili di vita per contrastare il cambiamento climatico e favorire lo sviluppo sostenibile. In questo contesto il M5S di Massa organizza due momenti di incontro con la cittadinanza: il primo si tiene questa mattina davanti alle Poste di viale Chiesa; il secondo nel pomeriggio di domani in piazza Betti a Marina di Massa. Questi incontri saranno l’occasione per discutere le politiche energetiche attuali, sottolineare l’urgenza di un cambiamento verso fonti energetiche rinnovabili e fornire informazioni utili su come i cittadini possono contribuire attivamente alla transizione energetica.

Il Movimento 5 Stelle critica aspramente l’attuale governo, definito ’Governo Fossile’, per le sue politiche energetiche ritenute arretrate e pericolose per l’ambiente e il futuro del Paese. Si rimprovera di puntare ancora sulle fonti fossili, inquinanti e costose, ignorando i vantaggi delle fonti rinnovabili e delle politiche di efficienza energetica. Il M5S propone una visione alternativa basata sulle energie rinnovabili, sull’efficienza energetica, sulla finanza verde e sull’incentivazione dei green jobs, considerate le vere soluzioni per affrontare le sfide ambientali, energetiche e climatiche del nostro tempo. La transizione energetica è vista non solo come un’opportunità per ridurre l’impatto ambientale, ma anche come un motore di sviluppo economico sostenibile, capace di creare occupazione.