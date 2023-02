Risorse pronte per consolidare la Provinciale

I lavori di consolidamento del piano viabile e della scarpata di valle lungo la strada provinciale 10, in località Piandimolino a Fivizzano. costeranno 315 mila euro che la Provincia. Il dirigente del Settore tecnico ha infatti approvato in questi giorni il progetto e avviato la procedura negoziale per l’affidamento dell’intervento attraverso la piattaforma regionale Start con almeno cinque operatori economici. La Provincia aveva già speso circa 20 mila euro di risorse proprie per la progettazione, il coordinamento della sicurezza, le indagini geotecniche e la relazione geologica. Il finanziamento rientra tra quelli assegnati alla Provincia apuana sulla base della Strategia Nazionale per le Aree interne per migliorare l’accessibilità. Oltre a Fivizzano rientrano nei parametri della SNAI Casola, Comano e Zeri. In totale ai quattro Comuni della pro vincia sono state destinate risorse per interventi pari a 2 milioni e 145 mila euro da qui al 2026.