Risorse per lo sviluppo L’Unione dei Comuni studia strategie green da “aree interne”

di Michela Carlotti

C’è in gioco una partita importante, con oltre 98 milioni di euro in ballo per tutte le ‘6 Aree Interne’ della Regione Toscana ma con una scadenza imminente. Entro il 31 maggio, infatti, l’Unione dei comuni Lunigiana dovrà presentare alla Regione una prima proposta di strategia territoriale. Con l’obiettivo di uno sviluppo più equilibrato tra i diversi territori della Toscana, è infatti partito il secondo ciclo della strategia regionale per le aree interne della programmazione 2021-2027. Obiettivo: promuovere e sostenere interventi di sviluppo integrato dei territori più fragili, caratterizzati da processi di spopolamento, minore vitalità economica e distanza dai principali centri di servizi.

"Stiamo lavorando molto intensamente alla strategia. – spiega il presidente dell’Unione e sindaco di Fivizzano, Gianluigi Giannetti – Questa è una partita straordinaria e importantissima: ci sono molte risorse che dobbiamo cercare di ottenere come area Lunigiana-Garfagnana-Media Valle del Serchio e Appennino Pistoiese". Per le aree-progetto selezionate, gli interventi di sviluppo locale saranno finanziate da tutti i fondi comunitari disponibili (Fesr, Fse, Feasr, Feamp) e riguarderanno in via prioritaria diversi ambiti di intervento: tutela del territorio, valorizzazione delle risorse naturali e culturali, turismo sostenibile, sistemi agro-alimentari e sviluppo locale, risparmio energetico e filiere locali di energia rinnovabile, saper fare e artigianato.

Due sono gli step: il primo, appunto, la presentazione entro fine maggio delle strategie territoriali preliminari, allo scopo di verificare i contenuti minimi richiesti dai Regolamenti europei; il secondo step consisterà nell’avviare rapidamente i progetti. Se, dunque, la proposta dell’Unione avrà i requisiti, si aprirà la fase successiva della definizione puntuale degli interventi, nonché della messa a punto della versione definitiva della strategia. Rispetto alla precedente strategia 2014-2020, sono state individuate nuove aree interne nel ‘Dossier candidatura Snai approvato dalla giunta regionale. Le tre ‘Aree pilota’ sono Casentino-Valtiberina; Garfagnana-Lunigiana-Media Valle del Serchio-Appennino Pistoiese; Valdarno-Valdisieve-Mugello-Valbisenzio. Si sono quindi aggiunte altre tre Aree di nuova individuazione, Alta Valdera-Alta Valdicecina-Colline Metallifere–Valdimerse; Amiata Valdorcia-Amiata Grossetana-Colline del Fiora; Valdichiana Senese.

Dai 118 comuni iniziali, con la nuova mappatura si è passati a 164 comuni toscani complessivamente ricadenti nelle 6 cosiddette aree Snai: a livello di Lunigiana ciò significa un’estensione dai quattro comuni iniziali, Fivizzano, Comano, Casola e Zeri, a tutti gli altri comuni della Lunigiana. "Resta esclusa Aulla in quanto comune di cintura, anche se – precisa Giannetti - i progetti trasversali, come quelli sulla viabilità, in realtà ricadono interamente anche su Aulla". In base alla classificazione nazionale, tra le caratteristiche di "comune cintura" vi è il numero di abitanti superiore ai 10 mila e una distanza inferiore ai 20 km dai centri in cui sono presenti servizi essenziali in grado di offrire simultaneamente tutta l’offerta scolastica secondaria,con pronto soccorso e accettazione in emergenza urgenza per patologie di maggiore complessità, e una stazione.

Su cosa punterà la Lunigiana per ottenere l’ammissione ai finanziamenti? "È un’opportunità ed anche abbastanza gestibile – dichiara Giannetti – perché siamo noi che facciamo una proposta sui temi nei quali vogliamo andare ad investire. Sicuramente viabilità, produzione energetica da fonti rinnovabili per gli edifici pubblici e sicuramente turismo, tema sul quale cercheremo di integrare i nuovi progetti con quelli della Green Community. E poi ci sono tutta una serie di altre possibilità su cui andremo a lavorare".