Risorse del Comune per teche e interventi sui dispositivi Dae

L’amministrazione comunale di Fosdinovo ha stanziato una cospicua somma per l’acquisto di teche termoregolate e impermeabili di ultima generazione per i DAE oltre che per la manutenzione quadriennale dei dispositivi Dae presenti sul territori. "Una volta posizionato il nostro defibrillatore,procederemo a geolocalizzarlo – afferma Mario Mariani, presidente Società di Mutuo Soccorso di Tendola – in modo che con l’App, gestita dalla Regione Toscana, sarà più facile per chi abita o visita i nostri borghi raggiungere facilmente il dispositivo in caso di necessità. E’ un risultato positivo, dopo l’attenzione da noi sollevata sull’importanza della cardioprotezione, della disponibilità dimostrata dall’amministrazione Comunale".