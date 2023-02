Riserva Unesco, è l’ora delle proposte Comuni in rete tra turismo e prodotti tipici

Un ritorno alle origini, a distanza di secoli. La Lunigiana riparte dalle proprie radici guardando con curiosità e un rinnovato spirito di dedizione all’ambiente, unito all’opportunità di sviluppo turistico, l’iniziativa che vede il Comune di Luni protagonista di di un suggestivo quanto originale progetto. Si sta ridisegnando una linea che unisce l’ultimo lembo della Liguria al confine con l’Emilia Romagna, attraversando la storia scritta dagli antichi romani e proseguita dal cammino dei pellegrini attraverso le colline e i borghi della Lunigiana. Una terra, quest’ultima, che si è mostrata affascinata e incuriosita dall’ingresso anche di Luni nella Riserva di Biosfera Unesco, area di valorizzazione dell’ambiente dell’Appennino Tosco Emiliano comprendente le Province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Lucca e appunto quella di Massa Carrara, e dalla concreta possibilità di fare finalmente squadra entrando in un circuito di valorizzazione turistica partendo dall’ambiente.

Ad accendere una nuova luce è stata l’amministrazione lunense che poco più di un anno fa è stata ammessa, unica della Liguria, nella Riserva di Biosfera Unesco. I sindaci di diversi Comuni, associazioni e scuole della Lunigiana si sono quindi presentati alla prima uscita ufficiale che si è svolta al centro convegni "Spazio Made" di Luni. La prima assemblea territoriale è stata l’occasione non soltanto per confermare la collaborazione al patto ambientale ma anche per mostrare i primi studi già dedicati al progetto Mab "Man ad Biosphere" Unesco da parte dell’istituto superiore "Pacinotti Belmesseri" raccontati dalla professoressa Francesca Vettori.

La tavola è adesso imbandita, ma sarà necessario che ogni singola realtà porti le proprie specialità per contribuire alla valorizzazione di una vasta rete che dal Portus Lunae rappresentato dall’area archeologica di Luni salga fino alla Lunigiana. Potrebbe nascere dunque una ghiotta opportunità di crescita, se ben articolata in concrete azioni condivise e in un gioco di gruppo che non frammenti le iniziative, ma riesca magicamente a collegarle facendo sistema.

La qualità dell’ambiente è il requisito fondamentale della "mission" da arricchire però con gli altri tesori ereditati dalla storia e quelli successivamente sviluppati dall’uomo rendendoli eccellenze tipiche di ogni singolo territorio: vino, olio, miele e prodotti agricoli rigorosamente a chilometro zero.

Alla prima assemblea della famiglia "allargata" hanno voluto portare il proprio contributo i sindaci Gianluigi Giannetti (Fivizzano), Camilla Bianchi (Fosdinovo), Matteo Mastrini (Tresana); Cristian Petacchi (Zeri), Marco Pinelli (Podenzana), Annalisa Folloni (Filattiera), Claudio Novoa (Mulazzo), Roberto Galassi presidente Gal Lunigiana ma anche imprenditori che stanno puntando sul territorio e le specialità tipiche come Barbara Maffei del Borgo antico di Apella, Giacomo Devoto chef della Locanda dei Banchieri di Fosdinovo, Daniele Lombardi e Giorgio Tazzara. Adesso inizia il lavoro che avrà la cabina di regia nel Comune di Luni ma ogni realtà è chiamata a fornire il proprio contributo e a proporre iniziative che non lasciano soltanto sulla carta un prezioso piano di crescita.

Massimo Merluzzi