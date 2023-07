Riscopriamo la Via Francigena, Conferenza al Parco XXV Aprile

Mario Pegollo stasera alle 21.15 al Parco xxv Aprile alla Rocca presenta “La Via Francigena”. Quando la denominazione Longobarda lasciò il posto a quella dei Franchi, anche la Via di Monte Bardone cambiò il nome in Via Francigena, ovvero strada originata dalla Francia. La strada che partiva da Canterbury arrivava a Roma, attraversava anche i nostri luoghi. Al termine della conferenza un piccolo buffet. E da Leonardo a Borgo del Ponte sempre stasera, alle 21, l’incontro “Il segreto delle foglie d’olivo per la salute” con Maddalena Cappelleti che diffonde un progetto che prevede l’inserimento nella catena alimentare delle foglie d’olivo sotto forma di infuso. Ingresso libero.

per info 3270509533.