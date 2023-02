Risate a crepapelle ai Servi con gli attori della compagnia L’Anello

Interpretazione da 10 e lode per la compagnia “L’Anello” di Cascina al Teatro Dei Servi in scena con “Taxi a Due Piazze - Credibile menzogna” nell’ambito della rassegna RestArt. Il testo di Ray Cooney, con regia di Luca Lunedì, ha entusiasmato il pubblico così come la brillante performance degli attori Achille Marciano, Alessandra Bareschino, Grazia Gianni, Nicola Barbuti, Olga Favara, Orazio Cioffi e Simone Franchini. Una commedia tutta da ridere, anche secondo: "Siamo molto soddisfatti perché l’interpretazione della compagnia teatrale L’Anelo è piaciuta al pubblico in sala che ha riso a più non posso – dice il direttore artistico Leonardo Della Croce –. È stato un onore vedere nel nostro Teatro dei Servi questa versione di Taxi a Due Piazze, arrivata in finale al concorso regionale “Grand Prix Toscana”. Aver coinvolto realtà diverse da quelle locali è stata una mossa azzardata ma di cui andiamo molto fieri, soprattutto perché abbiamo alzato ulteriormente l’asticella su questa rassegna: questo spettacolo ne è la conferma". Prossimo appuntamento sabato 25 alle 21 con “Affittasi, posti letto esauriti”: in scena dalla cCompagnia Etoile - Centro Teatrale Europeo. I biglietti sono già prenotabili e acquistabili contattando il 375.6466870 o scrivendo a [email protected]