Riqualificazione di via Guadagni. Iniziati i lavori di sicurezza stradale

Sono ufficialmente iniziati i lavori di riqualificazione di via Guadagni, a Montignoso, un progetto ambizioso che prende vita grazie al finanziamento di 1,5 milioni di euro concesso dall’assessorato regionale guidato da Monia Monni. L’intervento, coordinato dall’assessore ai lavori pubblici Andrea Gabrielli, mira a rafforzare la sicurezza stradale e migliorare la qualità della viabilità locale. Prevede diverse fasi cruciali per il potenziamento di via Guadagni. In primo luogo verranno posizionati micropali lungo il percorso, garantendo una solida struttura che contribuirà in modo significativo alla sicurezza della strada. Questa misura è fondamentale per proteggere veicoli e pedoni, fornendo una base stabile e sicura per la circolazione. La regimazione delle acque è un altro aspetto chiave del progetto. Attraverso un’adeguata gestione delle risorse idriche, si mira a prevenire eventuali problemi legati agli allagamenti, preservando la stabilità e la durabilità della strada nel tempo. Un tratto di circa un chilometro beneficerà inoltre della posa di nuovo asfalto. "Grazie a questo intervento e al finanziamento della Regione – dice l’assessore Gabrielli – andremo da qui alla prossima estate a riconsegnare una nuova viabilità che significa sicurezza per i cittadini che abitano in via Guadagni e futuro per le imprese che insistono sul territorio. Un segno tangibile del nostro impegno per il benessere della comunità e la promozione dell’attività economica locale". La conclusione dei lavori è prevista per agosto 2024.